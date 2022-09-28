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    Песков рассказал, продолжится ли спецоперация после референдумов

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    После референдумов по присоединению к России новых территорий нужно как минимум освободить всю территорию ДНР. Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года», — отметил он, отвечая на вопрос, продолжится ли спецоперация после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей (цитата по РИА Новости).

    Ранее Песков заявил, что о возможности переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую операцию ничего не известно, это может сделать только президент. Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам по поводу прошедших референдумов.

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