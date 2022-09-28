Форма отсрочки от призыва запущена: все новости о частичной мобилизации

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
Еще ответы на частые вопросы о частичной мобилизации от авторов проекта «Объясняем.рф».
- Если мой родственник служит в Вооружённых силах Украины, могут ли меня мобилизовать в ряды ВС РФ? Да, могут. Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации.
- Могут ли меня мобилизовать, если я недавно уволился в запас после службы по контракту? Да, могут, в приоритетном порядке.
- Что делать, если я хочу быть мобилизован или пойти добровольцем и принять участие в СВО, но ограниченно годен к воинской службе? Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В). Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет.
РБК пишет, что отток ИТ-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года.
Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».
По словам Бегтина, увеличение количества айтишников, покидающих Россию, несмотря на преференции от Минцифры (а именно получение отсрочек от призыва - прим.ред), связано с мнением, что эта мобилизация может оказаться не последней из-за размытости ее критериев и что не все ИТ-специалисты имеют высшее профильное образование, поэтому не попадают под критерии отсрочки.
— Существенно больше может оказаться тех, кто, не разобравшись, просто спрятался и/или уехал. А те, кто планировал вернуться, отложили это решение до лучших времен, — говорит Николай Комлев, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.
По его словам, Минцифры сделали многое, но все равно остались специалисты, которые не попали под бронь, например те, кто не имеет высшего образования.
При этом, по данным HeadHunter за девять месяцев этого года, 66% или 170 тыс. разработчиков и программистов среди мужчин не имели профильного высшего образования.
По данным проекта «Объясняем.рф», даже звезды шоу-бизнеса не получат отсрочку от мобилизации, если на это нет прочих оснований. Публикуем ответы на важные вопросы, которые подготовили авторы проекта.
- Если человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, подлежит ли он мобилизации? Состоящие на учете в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат.
- Будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы? Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.
- Будут ли призывать фермеров, если не на кого оставить хозяйство? Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях.
- Могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне СВО? Да, могут. Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации.
После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в сердце почти каждой женщины появилась тревога. А вдруг призовут именно моего сына? А если мужа? Что тогда станет с моей семьей и детьми?
Психолог Наталья Панфилова объясняет: тревогу, скорее всего, вызывает именно мысль о том, что мужчина может погибнуть и сейчас происходит их последняя встреча или последний вечер вместе.
В первую очередь нужно помнить, что вы не одиноки и такие чувства сейчас испытывают многие женщины в нашей стране. И во все времена в аналогичных обстоятельствах женщины также испытывали эти чувства. Это описано в большинстве литературных произведений, посвященных событиям в военное время.
Эксперты собрали советы для женщин, чьи дети или мужья могут быть призваны в ходе частичной мобилизации.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что граждане, которые уехали из России во время частичной мобилизации и не нарушили закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент.
Мы собрали главное об осеннем призыве, который начнется уже в субботу.
В этом году, как и всегда, осенний призыв стартует
С 1 октября призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев. В прошлый осенний призыв набирали 127,5 тысячи новобранцев, в этот — 120 тысяч.
Под осенний призыв подпадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу. Соответственно, это парни 1995–2004 годов рождения. При этом 18 лет должно исполниться не позже
Из фитнес-клубов стали пропадать тренеры, повестки приходят не только мужчинам, но и женщинам, у которых есть медицинское образование.
По наблюдениям наших читателей, скоро в этой сфере будет серьезно не хватать кадров.
— Наш прежний тренер написал в родительский чат, что ему продлили командировку в Киргизии, куда он уехал еще до начала мобилизации. Сколько продлится эта командировка — непонятно. Вместо него ребятам дали другого тренера — женщину, — рассказала читательница Марина для E1.RU.
При этом фитнес-клубы просят не забирать их сотрудников и дать им отсрочку от частичной мобилизации. В письме, с которым Национальное фитнес-сообщество обратилось к правительству, отмечается, что сейчас под призыв попадают 70% мужчин, занятых в отрасли, пишет Forbes.
Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- разъяснения от Минобороны по частичной мобилизации;
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- что делать, если повестка пришла человеку на больничном;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- инструкция, как получить отсрочку при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- какие льготы власти пообещали мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию;
- при каких условиях отца не призовут по мобилизации;
- можно ли избежать призыва из-за сексуальной ориентации или пацифистского мировоззрения;
- какие документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы;
- нужно ли идти в военкомат, если у тебя ковид;
- какие виды страхования положены для мобилизованных;
- что делать тем, кто потерял военный билет.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. О событиях прошлых дней можно почитать в предыдущей онлайн-трансляции. Всё, что происходило