Форма отсрочки от призыва запущена: все новости о частичной мобилизации

РБК пишет, что отток ИТ-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».

По словам Бегтина, увеличение количества айтишников, покидающих Россию, несмотря на преференции от Минцифры (а именно получение отсрочек от призыва - прим.ред), связано с мнением, что эта мобилизация может оказаться не последней из-за размытости ее критериев и что не все ИТ-специалисты имеют высшее профильное образование, поэтому не попадают под критерии отсрочки.

— Существенно больше может оказаться тех, кто, не разобравшись, просто спрятался и/или уехал. А те, кто планировал вернуться, отложили это решение до лучших времен, — говорит Николай Комлев, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

По его словам, Минцифры сделали многое, но все равно остались специалисты, которые не попали под бронь, например те, кто не имеет высшего образования.



При этом, по данным HeadHunter за девять месяцев этого года, 66% или 170 тыс. разработчиков и программистов среди мужчин не имели профильного высшего образования.