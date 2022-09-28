Пришли как клиенты. Разбойное нападение на салон сотовой связи в Петербурге попало на видео

Два злоумышленника пришли в салон сотовой связи в Кировском районе Петербурга без масок, но вооруженные вежливостью и газовым баллончиком.
«Фонтанка.ру»
На камеры внутри салона на бульваре Новаторов вечером 27 сентября попало, как один из них попросил продавца показать телефон. Когда 31-летний сотрудник салона открыл витрину, «покупатель» брызнул ему в лицо газом. Продавец побежал на улицу, а за ним нападавший. Товарищ злоумышленника в этот момент сгреб с витрины пять мобильных телефонов и вышел из магазина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».