Двое с газовым баллончиком совершили налет на салон сотовой связи на юге Петербурга

Полиция Кировского района Петербурга ищет двоих в темной одежде, которые вынесли телефоны из салона сотовой связи.
Нападение было совершено накануне около девяти вечера на бульваре Новаторов, 71, стало известно «Фонтанке» 28 сентября.
По предварительной информации, двое мужчин вошли в помещение, после чего подлетели к 31-летнему продавцу и распылили ему в лицо газовый баллончик. Пока мужчина пытался проморгаться, злоумышленники похитили два телефона Xiaomi 11 и три Redmi 10. И убежали.
Сумма ущерба составляет 109 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».