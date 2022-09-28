Незаконная мансарда в доме Челищева стала уголовным делом. Обвиняют председателя ТСЖ

Из-за перестройки на чердаке в доме Челищева возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение против председателя правления ТСЖ.
По расчетам специалистов, причиненный дому ущерб составляет более 1,9 миллиона рублей, сообщает 28 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. По версии следствия, председатель с марта 2020-го по октябрь 2021-го устроил перепланировку чердака в доме на улице Чайковского. Там поставили кирпичные стены и световые окна.
«В результате незаконных действий на объекте культурного наследия произошло изменение форм, габаритов и конфигурации скатных крыш дворового корпуса, исторического объемно-планировочного решения в габаритах капитальных стен, а также характера отделки дворового фасада, являющихся предметом охраны», — отмечают в ведомстве.
Дело направили в Дзержинский райсуд.