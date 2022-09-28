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    Незаконная мансарда в доме Челищева стала уголовным делом. Обвиняют председателя ТСЖ

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    Из-за перестройки на чердаке в доме Челищева возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение против председателя правления ТСЖ.

    По расчетам специалистов, причиненный дому ущерб составляет более 1,9 миллиона рублей, сообщает 28 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. По версии следствия, председатель с марта 2020-го по октябрь 2021-го устроил перепланировку чердака в доме на улице Чайковского. Там поставили кирпичные стены и световые окна.

    «В результате незаконных действий на объекте культурного наследия произошло изменение форм, габаритов и конфигурации скатных крыш дворового корпуса, исторического объемно-планировочного решения в габаритах капитальных стен, а также характера отделки дворового фасада, являющихся предметом охраны», — отмечают в ведомстве.

    Дело направили в Дзержинский райсуд.

    В конце февраля Арбитражный суд по иску КГИОП обязал ТСЖ «Дом Челищева» в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу привести чердак и крышу дома в порядок. Летом прошлого года в отношении ТСЖ возбудили административное дело за нарушение требований об охране объектов культурного наследия (ст. 7.13 КоАП РФ), и осенью товариществу собственников присудили штраф в размере 200 тысяч рублей. Также комитет направил в УМВД по Центральному району заявление о преступлении. Теперь история дошла до уголовного дела.

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