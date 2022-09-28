Кредитные каникулы для мобилизованных будут: главные новости СВО за 28 сентября

Президент объявил мобилизацию неделю назад Фото: Ксения Филимонова / IRCITY.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 28 сентября.

Открыта новая горячая линия по мобилизации

Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных: 8 800 100–77–07 ; (495) 498–43–54 ; (495) 498–34–46 .

Ранее была запущена горячая линия по телефону 122. В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов

Этой ночью подвели итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

По итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В Луганской Народной Республике 98,42% бюллетеней — также с вариантом за вхождение в РФ. Обработаны все протоколы и в Донецкой Народной Республике, за вхождение там проголосовали 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 87,05%, следует из данных местных избиркомов.



В Кремле ответили, продолжится ли СВО после присоединения новых регионов к России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли специальная военная операция переформатирована в контртеррористическую, если ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области станут частью России.

— Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ограничений на выдачу загранпаспортов не будет

На правительственном портале «Объясняем.рф» уточнили, что выдачу загранпаспортов не будут ограничивать в связи с частичной мобилизацией. Но если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или призыву), в выдаче паспорта ему откажут. — При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России, — пояснили на портале.



Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

В Северной Осетии ограничили въезд транспорта В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс», сообщили власти региона. Въезд транспорта в Северную Осетию ограничен, попасть туда могут только автомобили с номерными знаками Грузии, а также Северной и Южной Осетии. Ограничения также не распространяются на тех, кто едет в санатории, пансионаты, дома отдыха и туристические базы на территории Северной Осетии (нужно иметь подтверждающие документы). Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения на территориях Ардонского и Кировского районов, а также во Владикавказе и пригороде.

В очереди к пограничному пункту с Грузией за последние дни появился стихийный авторынок. Россияне пытаются продать свои машины, чтобы добраться до пограничного пункта налегке. Объявления о продаже авто стали появляться в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию. А на границе с Финляндией появился мобильный военкомат Мобильный военкомат заработал на границе с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области. Там можно получить повестку или записаться на службу по контракту.

— Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати, — рассказал «Фонтанке» читатель Алексей.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Накануне мобилизационный пункт военкомата развернули на погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Мобилизованные получат кредитные каникулы Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Оформить каникулы смогут мобилизованные граждане и члены их семей на кредиты, взятые до призыва. Срок кредитных каникул будет равен сроку службы. В случае гибели заемщика или получения инвалидности I группы кредит будет полностью списан. Мы рассказывали в отдельном материале о том, какие льготы власти пообещали мобилизованным.