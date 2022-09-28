Отечественная классика, белорусская нотка и память: что смотреть на фестивале «Балтийский дом»

С 29 сентября по 19 октября пройдет XXXII международный театральный фестиваль «Балтийский дом» — «Театр нашего времени». Многочисленные отмены спектаклей и изменения афиши сопровождали фестиваль на протяжении нескольких месяцев и сделали его свидетельством изменившегося театрального мира и сообщества. Что смотреть на фестивале, рассказываем в нашем гиде.

Спектакль «Как Арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем» Фото: предоставлено фестивалем «Балтийский дом» Поделиться Поделиться





Фестиваль откроется премьерной постановкой Театра-фестиваля «Балтийский дом» — «Как Арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем» (12+) в режиссуре Виктора Крамера. Петра I и Екатерину воплотят на сцене по восемь актёров на персонажа. В основе спектакля — пьеса Олега Солода и Виктора Крамера по мотивам романа Пушкина «Арап Петра Великого». Зрителей на спектакле позовут поучаствовать в действии, а петровская эпоха смешается с повседневностью. Показ пройдет 29 сентября в 19:00.



Про исторических личностей к закрытию фестиваля заговорит и Московский Художественный академический театр имени М. Горького . 18 и 19 октября он покажет спектакль Галины Полищук по книге Захара Прилепина «Женщины Есенина» (16+). В центре сюжета, как не трудно догадаться, главные женщины Есенина — его мать, жены Зинаида Райх и Софья Толстая, Айседора Дункан, верная подруга Галина Бениславская.

Большим блоком на фестивале будут представлены спектакли по прозе и драматургии XIX и ХХ веков, то, что составляет читательскую классику. «Сатирикон» имени Аркадия Райкина представит на фестивале постановку «Р» (16+). Режиссер спектакля Юрий Бутусов так формирует его главное послание: «Конечно же, это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я бы хотел, чтобы спектакль был и о том, что делает с нами пьеса «Ревизор», какие мысли и чувства она рождает в нас, о невозможности принять действительность и невозможности бегства от нее, и о неистребимой жажде оного, о поисках рая, свободы как единственной настоящей человеческой ценности. В этом спектакле нет протеста, есть только невообразимое удивление перед человеческой природой, есть только тоска о времени, которое уходит, хотим мы этого или нет… Хотелось бы, чтобы это была история о том, что искусство способно лечить реальность, лечить жизнь, лечить людей…» В роли Антона Антоновича — Тимофей Трибунцев, в роли Ивана Александровича — Константин Райкин. Показы пройдут 7 и 8 октября.



10 октября «Ревизор» в постановке Игоря Казакова представит Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск). Спектакль пройдет в формате «зритель на сцене», а персонажей «Ревизора» художник Татьяна Нерсисян превратила в огромных кукол.



Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля представит 11 октября спектакль «Отцы и дети» (16+). Режиссер Андрей Бубень размышляет о том, как сохранить традиции и одновременно двигаться в будущее.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 13 октября представит на фестивале спектакль «Морфий» (18+). Режиссер Антон Федоров избавляется от бытовой реалистичности и пугающих подробностей при помощи формы — постановка решена на стыке жанров мультфильма, черно-белого кино и клоунады.



Зачастую в сборниках Булгакова «Морфий» публикуют вместе с циклом рассказов «Записки юного врача». На фестивале случится так же. «Записки юного врача» (18+) Белорусского государственного театра кукол — это драматический спектакль, в котором присутствуют элементы театра кукол, пластического и психологического театра, а также звучат зонги. Спектакль в режиссуре Евгения Корняга покажут 4 октября.

Республиканский театр белорусской драмы представит на фестивале свой премьерный спектакль «Камень глупости» (16+), режиссер Дмитрий Зимин. Современная история драматурга Константина Стешика — это меланхоличные сцены из жизни человека, который после сложной операции начинает остро ощущать бессмысленность происходящего в его жизни и вокруг.



По-особенному сегодня прозвучит спектакль «Пятая печать» (16+) о судьбах четырех человек, мимо которых (дело происходит в 1944 году) несется к финалу страшная война, а что еще страшнее — и сама жизнь. Это работа режиссера Елизаветы Бондарь. Показ пройдет 6 октября.



11 октября Московский академический театр имени Вл. Маяковского пригласит зрителей на встречу с «Новаторами» (16+). Артисты «Маяковки» под руководством режиссера Никиты Кобелева поделятся документальными историями о «компьютерных гениях», от первого в истории «программиста» Ады Лавлейс, дочери поэта Байрона, до первого блогера 1990-х годов, от создателей первых компьютеров 30–40-х годов XX века до Стива Джобса и Билла Гейтса.



В дни фестиваля в Выставочном фойе театра будет работать выставка «Алхимия Някрошюса», приуроченная к 70-летию со дня рождения. Также разговор о наследии мастера пройдет на конференции III Някрошюсовские чтения.

Полина Никитина

