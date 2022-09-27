Столтенберг призвал НАТО пополнять запасы вооружений «как можно быстрее»

НАТО необходимо скорее заполнять запасы вооружений. Об этом 27 сентября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами.



«На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — сообщил он (цитата по РИА Новости). Генсек подчеркнул, что увеличение арсеналов позволит поддерживать Киев.

Кроме того, Столтенберг призвал союзников готовиться к тяжелой зиме и продолжать поддерживать Украину. В ином случае, по его мнению, «цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми».

