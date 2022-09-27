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    Боевые действия на Украине

    Столтенберг призвал НАТО пополнять запасы вооружений «как можно быстрее»

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    НАТО необходимо скорее заполнять запасы вооружений. Об этом 27 сентября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами.

    «На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — сообщил он (цитата по РИА Новости). Генсек подчеркнул, что увеличение арсеналов позволит поддерживать Киев.

    Кроме того, Столтенберг призвал союзников готовиться к тяжелой зиме и продолжать поддерживать Украину. В ином случае, по его мнению, «цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с Киевом востребован, однако Украина сама отказалась от него, и Кремль не видит предпосылок для возможного возобновления переговоров.

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