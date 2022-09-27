Местные предлагают продать машину, волонтеры регулируют очередь. Что происходит на Верхнем Ларсе

«Фонтанка.ру»

Очереди на границе России и Грузии достигли пика. «Фонтанка» рассказывает о том, что происходит, со слов очевидцев.

Чтобы добраться до границы с Грузией из других регионов, нужно пройти целый квест. О том, как ему удалось проехать до очереди к КПП, рассказал читатель «Фонтанки» Кирилл. Он выехал утром из Петербурга, днём оказался в Минеральных Водах. Чтобы проехать до Ларса, ему предложили взять местного проводника. «Дело в том, что сейчас на федеральных трассах везде стоят пункты досмотра, машины с неместными номерами останавливают. Мы поехали окружными дорогами, но и там стоят посты. Я отдал своему провожатому 45 тысяч. Нас останавливали восемь раз, я всё это время общался с полицейскими, проводник договаривался, и нас пропускали», — говорит Кирилл. Уже после того, как он проехал, власти Северной Осетии заявили, что собираются ограничить въезд на автомобилях для граждан без прописки в регионе.



По словам Кирилла, как только он оказался в пробке, ему стали предлагать продать машину: «Ко мне стали подходить люди и говорить, что я буду стоять неделю, поэтому они могут выкупить у меня автомобиль. Сейчас моя машина на рынке стоит 4 млн рублей, мне предлагали продать её за 700 тысяч». В пробке также продают велосипеды, ценник варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Честно отстоять в очереди на границу сейчас занимает несколько дней. Некоторые пытаются объехать ее, двигаясь по встречке. За такую услугу можно заплатить. Ещё один собеседник «Фонтанки» накануне отдал 50 тысяч рублей. Попытке проскочить по встречке иногда препятствуют и сами водители, которые честно стоят в пробке.



«По встречке с московскими номерами ехал один с пассажирами. Мы его остановили, он вышел и начал борзеть. Потом наезжал на меня и других людей, но мы все равно его не пропускали. Он начал кричать: «Да я вас всех постреляю, а тебя порежу!» Потом он опять старался наехать и даже протащил меня на кузове несколько метров», — рассказал читатель «Фонтанки» Давид. Он позвонил по номеру 112. После этого полиция приостановила движение по встречной полосе: «Приезжал ОМОН — наорали и сказали, что всех заберут, кто выедет на проезжую часть».



По словам Ильи (он в пробке провёл уже трое суток), основная проблема с проездом уже ближе к границе — там таксисты устроили «карусель» через границу, не давая проехать остальным.

Часть людей в очереди попытались организовать самостоятельное дежурство и регулировку проезда машин уже на подъезде к границе, там дорога сужается. Как рассказала «Фонтанке» Алиса, она и ещё несколько ожидающих в очереди перекрыли проезд для всех рядов и показывали, какой машине проезжать в какой: «Обочину и встречку разворачивали в начало. С водителями разговаривали, объясняли, что мы делаем и зачем. Никто против не был, так как ёлочкой ехать в сто раз дольше, чем организованно пропускать друг друга. Ну тех, кто был против, мы не пропускали».



«Фонтанка.ру»

В самой пробке — практически гуманитарная катастрофа. «У людей где-то еды на сутки, а в единственных магазинах уже нет ничего. Они закрылись, так как туда не могут сделать подвоз из-за пробки», — рассказывает Давид. По словам собеседницы «Фонтанки» Натальи, несколько раз к ним приходили волонтёры и раздавали еду: «Кормили людей пловом, раздавали хлеб, воду и пончики. Спасибо им». Наталья добавляет, что за 13 часов она проехала 400 метров.

В чате «Верхний Ларс» в «Телеграме» местные жители предлагают заказать еду в очередь. В меню — борщ, гороховый суп, куриный бульон, пюре, каша гречневая, рис с овощами, плов, а также котлеты свиные, котлеты куриные, отбивная, рулет из куриной грудки с сыром, салат весенний, оливье, цезарь, салат с языком. Цены, как выяснила «Фонтанка», столовские, а доставка стоит 400 рублей.



Читатель Иван рассказал «Фонтанке», что пытался пройти через границу пешком. Накануне власти разрешили пересечение границы не на транспортных средствах. Впрочем, по его словам, из желающих пройти паспортный контроль тоже выстроилась очередь. За 4 часа прошёл только шестую её часть. «После этого мы нашли пару грузинов на машине, они согласились довезти до Тбилиси за 30 тысяч с человека. Мы согласились, лишь бы посидеть в тепле и не стоять, спина отказывала уже».

По словам Ивана, за селом Чми его и группу пешеходов остановили военные: «Проверяли документы, говорили, что нас бы всех в солдаты, но в итоге пропустили».

