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    Еврокомиссия пересмотрит визовые правила для россиян

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    Члены Еврокомиссии обсуждают пересмотр некоторых аспектов визовых правил для россиян, заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер. Разговоры длятся уже второй день.

    «Комиссия должна пересмотреть свои указания по визам. В настоящий момент комиссия оценивает, что в них необходимо изменить. И мы поддерживаем тесные контакты с государствами-членами и профильными агентствами», — цитирует Хиппер «Интерфакс» 27 сентября.

    Как писала «Фонтанка», сейчас идет пересмотр и уточнение указаний, которые были даны Еврокомиссией еще 9 сентября. На тот момент рекомендовалось оставить россиян без многократных виз, а подозрительных в ЕС не пускать.

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