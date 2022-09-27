Еврокомиссия пересмотрит визовые правила для россиян

Члены Еврокомиссии обсуждают пересмотр некоторых аспектов визовых правил для россиян, заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер. Разговоры длятся уже второй день.



«Комиссия должна пересмотреть свои указания по визам. В настоящий момент комиссия оценивает, что в них необходимо изменить. И мы поддерживаем тесные контакты с государствами-членами и профильными агентствами», — цитирует Хиппер «Интерфакс» 27 сентября.



Как писала «Фонтанка», сейчас идет пересмотр и уточнение указаний, которые были даны Еврокомиссией еще 9 сентября. На тот момент рекомендовалось оставить россиян без многократных виз, а подозрительных в ЕС не пускать.

