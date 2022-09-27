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    Кино

    На фильм о роли губернаторов Петербурга в истории России дадут 3 миллиона: кинокомиссия распределила субсидию

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    Комитет по культуре объявил итоги второго конкурса на распределение субсидии организациям кинематографии. Итоги первого, основного, конкурса были объявлены в конце мая, теперь речь шла о распределении дополнительных 45 миллионов.

    Среди основных бенефициаров нынешнего решения кинокомиссии — полнометражный игровой фильм «Сейчас», который снимает Никита Владимиров. В комедии появились Андрей Бурковский, Ирина Пегова и Анна Алексахина. Затраты на съемки этой картины будут возмещены в объеме 12 миллионов рублей.

    Еще 16 миллионов дадут на полнометражный игровой фильм «Агата и Сыск. Выгодный риск». Свыше 5 миллионов — на полнометражный игровой фильм «Желание платить» творческого центра Андрея Носкова. Также в пятерку по объему выделенных средств вошли документалки «Великий шелковый путь» и «Губернаторы Санкт-Петербурга. Роль в истории России» — обе снимает Центр культурно-просветительских проектов «Социум», и на каждую город даст свыше 3 миллионов рублей.

    Среди других фильмов, которые будут сняты, проект Александра Позднякова «Маяки Петра Великого», фильм Ники Стрижак, «Загадки Шаляпина» к 150-летию со дня рождения знаменитого певца, а также фильм «Самая дорогая награда» и документалка «20 лет со смешариками».

    «По поручению губернатора с этого года участие в конкурсном отборе могут принимать не только НКО, но и коммерческие киностудии. Также введен формат возмещения затрат на уже снятые в Петербурге кинокартины», — прокомментировал выход распоряжения вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

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