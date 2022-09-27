На фильм о роли губернаторов Петербурга в истории России дадут 3 миллиона: кинокомиссия распределила субсидию

Комитет по культуре объявил итоги второго конкурса на распределение субсидии организациям кинематографии. Итоги первого, основного, конкурса были объявлены в конце мая, теперь речь шла о распределении дополнительных 45 миллионов.



Среди основных бенефициаров нынешнего решения кинокомиссии — полнометражный игровой фильм «Сейчас», который снимает Никита Владимиров. В комедии появились Андрей Бурковский, Ирина Пегова и Анна Алексахина. Затраты на съемки этой картины будут возмещены в объеме 12 миллионов рублей.