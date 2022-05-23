Комитет по культуре рассказал, съемки каких фильмов поддержит в 2022 году

Комитет по культуре 23 мая сообщил о подведении итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий на развитие кинематографа. В этом году число заявок стало рекордным за последние годы — 73. Вырос и показатель в бюджетной строке — 150 миллионов рублей против 58,8 годом ранее.
Поддержку получат 14 документальных лент, 6 полнометражных художественных картин и одна игровая короткометражка.
«Среди них — молодежная комедийная драма о первой любви «Миттельмарш» Софьи Мелединой, ученицы Алексея Учителя (9 миллионов рублей); «Павильон» Александра Сокурова и Константина Селина о молодых людях, попавших в интерактивную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике» (около 6 миллионов рублей. — Прим. ред.); документальный фильм Сергея Шолохова «Александр Рогожкин: мастер особенностей», посвященный памяти режиссера (около 2 миллионов рублей. — Прим. ред.); «Блокадная сцена» Кима Дружинина — документальная кинолента о жизни артистов театра, музыкантов, певцов и танцоров во время блокады Ленинграда (2 миллиона рублей. — Прим. ред.); а также фильм Павла Никифорова о малых музеях Санкт-Петербурга (5 миллионов рублей. — Прим. ред.). Субсидию на возмещение затрат получат создатели комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих, Александром Адабашьяном и Евгением Ткачуком (10 миллионов рублей. — Прим. ред.). Второй полнометражный фильм режиссера Никиты Владимирова вышел на экраны страны уже в апреле этого года», — сообщили в комитете.
Наибольшие суммы поддержки в 2022 году получат создатели фильма «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший) — 66 миллионов рублей и продюсерский центр «Ленфильм» на полнометражную игровую картину «Летом асфальт теплый» (почти 17 миллионов рублей) — это дебют в полном метре режиссера Ирины Бас, лента об отношениях 17-летней девушки с матерью.