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    Кино

    Комитет по культуре рассказал, съемки каких фильмов поддержит в 2022 году

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    4 комментария

    Комитет по культуре 23 мая сообщил о подведении итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий на развитие кинематографа. В этом году число заявок стало рекордным за последние годы — 73. Вырос и показатель в бюджетной строке — 150 миллионов рублей против 58,8 годом ранее.

    Поддержку получат 14 документальных лент, 6 полнометражных художественных картин и одна игровая короткометражка.

    «Среди них — молодежная комедийная драма о первой любви «Миттельмарш» Софьи Мелединой, ученицы Алексея Учителя (9 миллионов рублей); «Павильон» Александра Сокурова и Константина Селина о молодых людях, попавших в интерактивную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике» (около 6 миллионов рублей. — Прим. ред.); документальный фильм Сергея Шолохова «Александр Рогожкин: мастер особенностей», посвященный памяти режиссера (около 2 миллионов рублей. — Прим. ред.); «Блокадная сцена» Кима Дружинина — документальная кинолента о жизни артистов театра, музыкантов, певцов и танцоров во время блокады Ленинграда (2 миллиона рублей. — Прим. ред.); а также фильм Павла Никифорова о малых музеях Санкт-Петербурга (5 миллионов рублей. — Прим. ред.). Субсидию на возмещение затрат получат создатели комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих, Александром Адабашьяном и Евгением Ткачуком (10 миллионов рублей. — Прим. ред.). Второй полнометражный фильм режиссера Никиты Владимирова вышел на экраны страны уже в апреле этого года», — сообщили в комитете.

    Наибольшие суммы поддержки в 2022 году получат создатели фильма «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший) — 66 миллионов рублей и продюсерский центр «Ленфильм» на полнометражную игровую картину «Летом асфальт теплый» (почти 17 миллионов рублей) — это дебют в полном метре режиссера Ирины Бас, лента об отношениях 17-летней девушки с матерью.

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    Комментарии (4)

    FedorGr
    логично для запада. не стоить покупаться на разводки. как пришло. так и ушло.
    274655793
    Про Дзюбу будут снимать?
    Аристотель
    А может надо начинать снимать не киноленты о жизни артистов театра, музыкантов, певцов и танцоров во время блокады Ленинграда за 2 МИЛЛИОНА рублей, а киноленты о жизни ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДА ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ. И всех кто снимает фильмы про богему просто сразу ГНАТЬ ИЗ ПРОФЕССИИ ВЗАШЕЙ?! Может этим ДОЛЖЕН заниматься Комитет по КУЛЬТУРЕ?!
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