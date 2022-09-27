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    Ситуация на границах

    «Работает оперативная группа». Подлежащим призыву россиянам вручают повестки на границе с Грузией

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    Подлежащие призыву граждане России, которые собираются выехать в Грузию, получают повестки прямо на границе. Об этом 27 сентября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

    «На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — заявили там.

    Ранее стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, где скопились тысячи машин и множество желающих покинуть РФ, развернут мобилизационный пункт. Подробнее о напряженной ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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