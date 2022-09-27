«Работает оперативная группа». Подлежащим призыву россиянам вручают повестки на границе с Грузией

Подлежащие призыву граждане России, которые собираются выехать в Грузию, получают повестки прямо на границе. Об этом 27 сентября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.



«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — заявили там.

