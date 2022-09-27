Путин попросил о помощи для семей мобилизованных работников сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются также работники сельского хозяйства, их близким необходима помощь.
Глава государства обратился к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий с просьбой оказать поддержку семьям таких сотрудников.
«Обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям», — сказал президент 27 сентября во время совещания о ходе сезонных полевых работ (цитата по РИА Новости).
Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым за мобилизованными гражданами сохраняются их рабочие места. В случае призыва сотрудников трудовой договор будет приостанавливаться.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации.