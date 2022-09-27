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    Путин попросил о помощи для семей мобилизованных работников сельского хозяйства

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    Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются также работники сельского хозяйства, их близким необходима помощь.

    Глава государства обратился к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий с просьбой оказать поддержку семьям таких сотрудников.

    «Обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям», — сказал президент 27 сентября во время совещания о ходе сезонных полевых работ (цитата по РИА Новости).

    Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым за мобилизованными гражданами сохраняются их рабочие места. В случае призыва сотрудников трудовой договор будет приостанавливаться.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации.

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