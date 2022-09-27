За неудачный налет на банк в Петербурге налетчик проведет восемь с половиной лет в колонии

Мужчина, вломившийся с пистолетом в отделение банка на Среднеохтинском проспекте, дождался наказания. Получить добычу ему помешала смелая сотрудница, но посидеть в колонии всё же придется.

Красногвардейский райсуд признал фигуранта Кади Магадамова виновным в разбое и отправил на восемь с половиной лет в колонию строгого режима, сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба городских судов. История произошла в декабре — мужчина пришел в отдел обмена валют, напал на кассира и передал ей лист бумаги с надписью «деньги». Это сотрудницу не убедило, как и пневматический пистолет «Вальтер», который преступник решил использовать в качестве решающего аргумента.