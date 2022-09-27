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    За неудачный налет на банк в Петербурге налетчик проведет восемь с половиной лет в колонии

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    Мужчина, вломившийся с пистолетом в отделение банка на Среднеохтинском проспекте, дождался наказания. Получить добычу ему помешала смелая сотрудница, но посидеть в колонии всё же придется.

    Красногвардейский райсуд признал фигуранта Кади Магадамова виновным в разбое и отправил на восемь с половиной лет в колонию строгого режима, сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба городских судов. История произошла в декабре — мужчина пришел в отдел обмена валют, напал на кассира и передал ей лист бумаги с надписью «деньги». Это сотрудницу не убедило, как и пневматический пистолет «Вальтер», который преступник решил использовать в качестве решающего аргумента.

    Мужчина хотел получить почти 2,5 миллиона рублей, но ушел ни с чем. Как писала «Фонтанка», на тот момент 26-летнего Кади задержали, когда он управлял чужим «Поло» с истекшей регистрацией. По нашим данным, ранее мужчину уже судили за грабеж.

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