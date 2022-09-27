Суд вернул дело петербургского оппозиционера Пивоварова на инстанцию ниже — часть материалов он просто не видел

Приговоренный к четырем годам колонии петербуржец Андрей Пивоваров в СИЗО будет снова знакомиться с материалами дела. О том, что он прочитал не все, суду стало понятно уже в апелляции.

О решении краевого суда 27 сентября сообщает команда оппозиционера. Материал был снят с апелляционного рассмотрения из-за ошибок суда первой инстанции и следствия. Пивоваров не прочел четыре тома уголовного дела, хотя закон обязывает полностью ознакомить обвиняемого с материалами.