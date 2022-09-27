Суд в Петербурге сменил одно казенное учреждение на другое для петербуржца, задушившего мать шнуром от лампы

Московский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении петербуржца, который обвинялся в убийстве матери.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 27 сентября, 21-летнего мужчину освободили от уголовной ответственности. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.



До этого мужчина находился в СИЗО.

