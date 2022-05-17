Петербурженку нашли задушенной в квартире у «Звёздной». Задержан молодой сын

Следственный комитет возбудил дело об убийстве после того, как в квартире в Московском районе Петербурга было найдено тело женщины. Подозреваемый пригласил полицию сам. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 мая.
Звонок от 21-летнего жителя квартиры на проспекте Юрия Гагарина, 48, в дежурную часть главка переадресовали накануне за полчаса до полудня. Молодой человек требовал незамедлительного приезда полицейских, заявив, что в комнате его мёртвая мать. Свою роль в её гибели не отрицал.
Встретив следственно-оперативную группу, юноша рассказал о ссоре и о том, как сжимал руки на шее матери. Тело 56-летней женщины со следами удушения лежало рядом.
Из квартиры полицейские увезли её сына и два провода. Молодой человек задержан в качестве подозреваемого на двое суток. По данным «Фонтанки», он страдает психическим расстройством и числится на учёте в районном психоневрологическом диспансере.