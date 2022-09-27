«Сейчас другая реальность». Певец Стас Михайлов сообщил об отмене ближайшего концерта

Певец Стас Михайлов предупредил об отмене концерта, который должен был состояться в конце сентября. По его словам, «сейчас другая реальность» и проводить мероприятие «не совсем уместно».
«Мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в городе Люберцы», — написал он в своих социальных сетях.
Вернуть билеты, отметил исполнитель, можно по месту их приобретения.
Напомним, 22 сентября стало известно, что свои сольные концерты отменила певица Валерия. Артистка объяснила, что не может заставить себя, «забыв обо всём на свете», давать сольные концерты. «Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — сказала она.