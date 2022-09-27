«Сейчас другая реальность». Певец Стас Михайлов сообщил об отмене ближайшего концерта

Певец Стас Михайлов предупредил об отмене концерта, который должен был состояться в конце сентября. По его словам, «сейчас другая реальность» и проводить мероприятие «не совсем уместно».

«Мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в городе Люберцы», — написал он в своих социальных сетях.

Вернуть билеты, отметил исполнитель, можно по месту их приобретения.