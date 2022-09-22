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    «Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности». Певица Валерия отменила концерты

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    Народная артистка России Валерия объявила об отмене сольных концертов. Как объяснила певица в своих социальных сетях 22 сентября, на такой шаг ее подтолкнули события вчерашнего дня.

    «Дорогие мои любимые зрители и слушатели! Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время. Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — написала Валерия в социальных сетях.

    Она отметила, что продолжит петь, однако сольных концертов пока не будет — они отложены до «лучших времен». Валерия выразила надежду на то, что весной 2023 года ситуация изменится. В частности, на то, что намеченный на 21 апреля концерт в Москве все же пройдет.

    «А пока прошу отнестись к моему решению с пониманием. Будут ещё в нашей с вами жизни праздники!» — добавила Валерия.

    Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил подлинность записи.

    «Она долго думала. Ну не может она цветы принимать от зрителей в такой ситуации. Концерт — это праздник», — заявил Пригожин.

    21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизированы будут около 300 тысяч человек. Разъяснения Минобороны о частичной мобилизации читайте здесь.

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