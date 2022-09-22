«Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности». Певица Валерия отменила концерты

Народная артистка России Валерия объявила об отмене сольных концертов. Как объяснила певица в своих социальных сетях 22 сентября, на такой шаг ее подтолкнули события вчерашнего дня.



«Дорогие мои любимые зрители и слушатели! Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время. Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — написала Валерия в социальных сетях.