Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Под нее подпадают около 300 тысяч человек, уточнил министр обороны Сергей Шойгу, однако официальной информации о том, кого все-таки призовут, не было. Сутки спустя с разъяснениями выступил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Вот, что он рассказал:
Кого призовут, а кого – нет. Ответы Минобороны о частичной мобилизации
22 сентября 2022, 19:24
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