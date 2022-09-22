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    Кого призовут, а кого ­– нет. Ответы Минобороны о частичной мобилизации

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    Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Под нее подпадают около 300 тысяч человек, уточнил министр обороны Сергей Шойгу, однако официальной информации о том, кого все-таки призовут, не было. Сутки спустя с разъяснениями выступил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Вот, что он рассказал:

    Фото: Минобороны России
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    Фото: Минобороны России
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    Фото: Минобороны России
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    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России
    Фото: Минобороны России

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