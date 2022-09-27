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    Муринские депутаты попросили больше «Мира» на станции метро «Девяткино»

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    Начальника петербургской подземки Евгения Козина попросили помочь в устранении очередей на вход в метро «Девяткино», а именно — подключить все турникеты на станции к оплате по банковской карте «Мир».

    Соответствующее обращение от совета депутатов Мурино было опубликовано в одноимённой группе в соцсети «ВКонтакте».

    «Как выяснилось утром 26 сентября в обсуждении в чате жителей Мурино, большое количество горожан оплачивают проезд банковской картой «Мир», а это можно сделать только на двух турникетах», — говорится в записи. Из-за этого, уточняется в обращении, ожидаемо образуются очереди. Особенно много людей скапливается в час пик.

    Подключение всех имеющихся на станции метро «Девяткино» турникетов к оплате картой «Мир», по мнению авторов документа, способствовало бы предотвращению очередей и давки на входе в вестибюль.

    «Фонтанка» писала, что с начала сентября утренние очереди не редкость также на «Парнасе», «Комендантском проспекте» и «Улице Дыбенко». Одна из причин проблемы — растущая популярность оплаты банковскими картами. Так, если для получения информации о балансе «Подорожника» устройству достаточно несколько долей секунды, то для банковской карты — полторы-две секунды. Отсюда и возникают заторы. Сообщалось, что для увеличения пропускной способности станций поставят для начала больше турникетов. Подробнее — в нашем материале.

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