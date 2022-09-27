Муринские депутаты попросили больше «Мира» на станции метро «Девяткино»

Начальника петербургской подземки Евгения Козина попросили помочь в устранении очередей на вход в метро «Девяткино», а именно — подключить все турникеты на станции к оплате по банковской карте «Мир».



Соответствующее обращение от совета депутатов Мурино было опубликовано в одноимённой группе в соцсети «ВКонтакте».



«Как выяснилось утром 26 сентября в обсуждении в чате жителей Мурино, большое количество горожан оплачивают проезд банковской картой «Мир», а это можно сделать только на двух турникетах», — говорится в записи. Из-за этого, уточняется в обращении, ожидаемо образуются очереди. Особенно много людей скапливается в час пик.