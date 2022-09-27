Врачи рассказали о состоянии раненого военкома Усть-Илимска

Состояние военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева удалось стабилизировать за ночь, но оно остается крайне тяжелым. Об этом 27 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на минздрав Иркутской области во вторник.





«Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается», — рассказали в ведомстве.



Решение о транспортировке в Иркутск пока не принято. Состояние военкома позволяет сделать это, но мешает погода.



Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла днем 26 сентября. Как пишет РИА Новости, 25-летний местный житель несколько раз в упор выстрелил в Елисеева из обреза. Предполагаемого злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.