Стрельба в московском клубе «16 тонн» стала уголовным делом. Прокуратура показала изящную походку фигуранта

После стрельбы в московском клубе «16 тонн» возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Столичная прокуратура 26 сентября публикует видео с предполагаемым стрелком. На кадрах видно, как по улице, сильно шатаясь, идет мужчина с чем-то похожим на ружье и заходит в заведение.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
После инцидента задержан 58-летний мужчина — по предварительным данным, он минимум трижды выстрелил из охотничьего ружья в 27-летнего охранника заведения. Последний попал в больницу с раной ноги.
Предположительно, мужчина задумал убить охранника, поскольку сотрудники клуба делали ему замечания и попросили уйти — он был очень пьян. Якобы фигурант ушел из клуба, а затем вернулся, но не с пустыми руками.
Ружье зарегистрировано на задержанного, а также газовый револьвер и пистолет.