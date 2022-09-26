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    Стрельба в московском клубе «16 тонн» стала уголовным делом. Прокуратура показала изящную походку фигуранта

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    После стрельбы в московском клубе «16 тонн» возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Столичная прокуратура 26 сентября публикует видео с предполагаемым стрелком. На кадрах видно, как по улице, сильно шатаясь, идет мужчина с чем-то похожим на ружье и заходит в заведение.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    После инцидента задержан 58-летний мужчина — по предварительным данным, он минимум трижды выстрелил из охотничьего ружья в 27-летнего охранника заведения. Последний попал в больницу с раной ноги.

    Предположительно, мужчина задумал убить охранника, поскольку сотрудники клуба делали ему замечания и попросили уйти — он был очень пьян. Якобы фигурант ушел из клуба, а затем вернулся, но не с пустыми руками.

    Ружье зарегистрировано на задержанного, а также газовый револьвер и пистолет.

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