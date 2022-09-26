Появилось видео стрельбы в московском клубе «16 тонн»

Стрелявший в столичном клубе «16 тонн» на Пресненском Валу — 58-летний мужчина. Об этом 26 сентября сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.
«Находясь около главного входа, выстрелил в охранника заведения, ранив его. Стрелявший с места преступления скрылся. Раненый охранник госпитализирован», — говорится в записи. Ведомство опубликовало и видео инцидента с камер наблюдения.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
На данный момент на контроле столичной прокуратуры — установление всех обстоятельств произошедшего.
«Фонтанка» писала, что возле бара «16 тонн» в центре Москвы произошла стрельба. По данным источников РИА Новости в экстренных службах, пострадал один человек, его доставили в больницу. Предварительно сообщалось, что причиной инцидента стал пьяный конфликт между посетителем и охранником.