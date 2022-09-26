Улица имени Жириновского появится в Москве

В Москве появится улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 26 сентября заявил лидер партии Леонид Слуцкий со ссылкой на постановление мэра столицы Сергея Собянина.
«Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — уточнил депутат.
В июле Слуцкий предложил президенту Владимиру Путину увековечить память политика. Глава государства идею поддержал.
Возглавлявший ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище ровно так, как он хотел. Проститься с ним президент России приехал лично.