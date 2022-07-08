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    Слуцкий предложил Путину увековечить память Жириновского

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    Президент России Владимир Путин получил предложение увековечить память политика Владимира Жириновского, которое от лица председателя Госдумы и всех лидеров фракций парламентский партий сделал руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

    «Это, как мы считаем, чрезвычайно важно сегодня для тех кто помнит Владимира Вольфовича — великого человека, чьи прогнозы, оценки, как мы видим, сбываются и будут сбываться», - цитируют Слуцкого на сайте Госдумы 7 июля.

    Позже лидер ЛДПР заявил РИА Новости, что Путин поддержал идею. Как именно хотят увековечить память не уточняется.

    Возглавлявший ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище ровно так, как он хотел. Проститься с ним президент России приехал лично. «Фонтанка» следила за церемонией в онлайн-трансляции.

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