Слуцкий предложил Путину увековечить память Жириновского

Президент России Владимир Путин получил предложение увековечить память политика Владимира Жириновского, которое от лица председателя Госдумы и всех лидеров фракций парламентский партий сделал руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Это, как мы считаем, чрезвычайно важно сегодня для тех кто помнит Владимира Вольфовича — великого человека, чьи прогнозы, оценки, как мы видим, сбываются и будут сбываться», - цитируют Слуцкого на сайте Госдумы 7 июля.
Позже лидер ЛДПР заявил РИА Новости, что Путин поддержал идею. Как именно хотят увековечить память не уточняется.
Возглавлявший ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище ровно так, как он хотел. Проститься с ним президент России приехал лично. «Фонтанка» следила за церемонией в онлайн-трансляции.