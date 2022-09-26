Подключен к ИВЛ, показатели улучшаются. Власти рассказали о состоянии раненого военкома Усть-Илимска

Военный комиссар Александр Елисеев, пострадавший в результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска, находится в тяжелом состоянии, его прооперировали. Об этом 26 сентября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
«Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают всё возможное», — пишет Кобзев.
Сейчас офицер подключен к аппарату ИВЛ, в течение ночи его состояние будут стабилизировать. Решение о госпитализации Елисеева в Иркутск примут утром, пока что он не транспортабелен, добавил губернатор.
Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла днем 26 сентября. Как пишет РИА Новости, 25-летний местный житель несколько раз в упор выстрелил в Елисеева из обреза. Предполагаемого злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.