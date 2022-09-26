Подключен к ИВЛ, показатели улучшаются. Власти рассказали о состоянии раненого военкома Усть-Илимска

Военный комиссар Александр Елисеев, пострадавший в результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска, находится в тяжелом состоянии, его прооперировали. Об этом 26 сентября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.



«Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают всё возможное», — пишет Кобзев.

