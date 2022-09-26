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    Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поможет сборной Австралии на ЧМ-2022

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    Самый успешный главный тренер в истории сборной России Гус Хиддинк не долго сидел на пенсии. 75-летний голландский специалист поможет главному тренеру сборной Австралии Грэму Арнолду при подготовке к чемпионату мира-2022.

    «Нам нужно выбрать лучших игроков в заявку на ЧМ-2022, поэтому умение Гуса разглядеть таланты придется очень к месту. Вы бы видели лица футболистов, когда Хиддинк приехал к завтраку. Большинству ребят было всего 5–6 лет в 2006-м. Гус и его игроки были настоящими кумирами для современных футболистов. Перед матчем Хиддинк дал несколько сильных и важных установок», — заявил Грэм Арнолд.

    Гус Хиддинк возглавлял сборную Австралии в 2005–2006 годах. Вместе с ним команда добилась выхода в 1/8 финала чемпионата мира-2006 — этот результат стал лучшим в истории австралийской сборной. Затем Гус Хиддинк возглавил сборную России, с которой выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. В сентябре 2021 года он объявил о завершении карьеры.

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