Хиддинк объявил о завершении карьеры после коронавируса

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры.



«Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время <...> Я собираюсь закончить. Совсем. Буду ли я делать так, как (Дик) Адвокат (возобновивший карьеру?) Нет», — заявил он 9 сентября в интервью изданию Voetbal International.



Хиддинку 74 года, он переболел коронавирусом в мае, после чего временно отошел от работы в сборной Кюрасао, его заменял Патрик Клюйверт. Сборную России Гус Хиддинк тренировал с 2006 по 2010 годы и вышел с ней в полуфинал Евро-2008. В разное время тренер работал в сборных Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции и клубах «Реал», «Челси», «Валенсия», «Фенербахче», ПСВ.

