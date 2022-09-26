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    Ещё один автобус с мобилизованными горожанами отправился из Петербурга

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    У военкомата в Московском районе Петербурга днём 26 сентября было многолюдно — родные провожали молодых людей и взрослых мужчин. Слёзы матерей, объятия близких и лица за шторками отправляющегося в путь автобуса — на снимках «Фонтанки».

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    По данным нашего корреспондента, родственники мобилизованных и сами будущие воины собрались у дверей комиссариата на Московском проспекте приблизительно в 15:00.

    Прощавшиеся с сыновьями, мужьями и внуками вели себя по-разному — пили кофе и молча стояли, прятали лицо, мокрое от слёз, крепко обнимали и давали наставления.

    «Помни Балтику!» — прокричал мужчина сыну, который отслужил на Балтийском флоте.

    «Фонтанка» писала, что вечером 24 сентября два автобуса с мобилизованными петербуржцами отправились от военкомата Красносельского района. Мы уточняли, что сначала эти мужчины пройдут подготовку на одном из полигонов в Ленобласти, и уже после их либо оставят в частях постоянной дислокации, либо направят в зону боевых действий.

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