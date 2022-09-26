Ещё один автобус с мобилизованными горожанами отправился из Петербурга

У военкомата в Московском районе Петербурга днём 26 сентября было многолюдно — родные провожали молодых людей и взрослых мужчин. Слёзы матерей, объятия близких и лица за шторками отправляющегося в путь автобуса — на снимках «Фонтанки».

По данным нашего корреспондента, родственники мобилизованных и сами будущие воины собрались у дверей комиссариата на Московском проспекте приблизительно в 15:00.



Прощавшиеся с сыновьями, мужьями и внуками вели себя по-разному — пили кофе и молча стояли, прятали лицо, мокрое от слёз, крепко обнимали и давали наставления.

