Ещё один автобус с мобилизованными горожанами отправился из Петербурга

У военкомата в Московском районе Петербурга днём 26 сентября было многолюдно — родные провожали молодых людей и взрослых мужчин. Слёзы матерей, объятия близких и лица за шторками отправляющегося в путь автобуса — на снимках «Фонтанки».
По данным нашего корреспондента, родственники мобилизованных и сами будущие воины собрались у дверей комиссариата на Московском проспекте приблизительно в 15:00.
Прощавшиеся с сыновьями, мужьями и внуками вели себя по-разному — пили кофе и молча стояли, прятали лицо, мокрое от слёз, крепко обнимали и давали наставления.
«Помни Балтику!» — прокричал мужчина сыну, который отслужил на Балтийском флоте.
«Фонтанка» писала, что вечером 24 сентября два автобуса с мобилизованными петербуржцами отправились от военкомата Красносельского района. Мы уточняли, что сначала эти мужчины пройдут подготовку на одном из полигонов в Ленобласти, и уже после их либо оставят в частях постоянной дислокации, либо направят в зону боевых действий.