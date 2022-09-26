    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Ижевске

    Стрельба в ИжевскеНотариальный адГраница КазахстанаДело МакароваОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Экс-футболист «Зенита» Азмун поддержал протестующих женщин Ирана

    Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун высказался в поддержку женщин Ирана, которые последние несколько дней выходят у себя на родине на массовые акции протеста. Причиной митингов стала смерть 22-летней Махсы Амини вскоре после ее задержания за «неправильное» ношение хиджаба.

    «По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины», – написал Азмун в социальных сетях.

    Массовые акции протеста начались в Иране 16 сентября — в тот же день, когда стало известно о смерти Махсы Амини. Протесты охватили более 100 иранских городов и 30 провинций. В ходе беспорядков погиб 31 человек, в том числе 5 полицейских.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close