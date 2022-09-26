Экс-футболист «Зенита» Азмун поддержал протестующих женщин Ирана

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун высказался в поддержку женщин Ирана, которые последние несколько дней выходят у себя на родине на массовые акции протеста. Причиной митингов стала смерть 22-летней Махсы Амини вскоре после ее задержания за «неправильное» ношение хиджаба.



«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины», – написал Азмун в социальных сетях.

