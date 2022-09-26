Матчи СКА — «Торпедо» и «Спартак» — «Зенит» начнутся с минуты молчания

Континентальная хоккейная лига объявила об акции в память о жертвах стрельбы в ижевской школе №88. Все матчи 26 сентября начнутся с минуты молчания. Таким образом, это коснется и матча СКА — «Торпедо» (Нижний Новгород), который пройдет в Петербурге.

«Произошедшее этим утром в ижевской школе №88 — чудовищная трагедия, которая не может никого оставить равнодушным. Подобное не должно происходить нигде, ни в одном городе, ни в одной стране мира. Выражаю глубочайшие соболезнования родителям и близким погибших. Желаю здоровья, сил и стойкости всем пострадавшим», — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

