Матчи СКА — «Торпедо» и «Спартак» — «Зенит» начнутся с минуты молчания

Континентальная хоккейная лига объявила об акции в память о жертвах стрельбы в ижевской школе №88. Все матчи 26 сентября начнутся с минуты молчания. Таким образом, это коснется и матча СКА — «Торпедо» (Нижний Новгород), который пройдет в Петербурге.
«Произошедшее этим утром в ижевской школе №88 — чудовищная трагедия, которая не может никого оставить равнодушным. Подобное не должно происходить нигде, ни в одном городе, ни в одной стране мира. Выражаю глубочайшие соболезнования родителям и близким погибших. Желаю здоровья, сил и стойкости всем пострадавшим», — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кроме того, с минуты молчания начнутся все матчи футбольного Кубка России, в том числе игра «Спартак» — «Зенит» 29 сентября в Москве. А также все игры 11-го тура РПЛ, среди них встреча «Зенита» и «Ростова» в Петербурге. Команды и судьи выйдут на игры в траурных повязках.
Стрельба в школе №88 на Пушкинской улице началась около 10 утра по московскому времени. Неизвестный в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям. По последним данным, погибли 13 человек, из которых 9 — дети.
СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».