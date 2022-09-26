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    Суд в Петербурге со второго раза вынес обвинительный приговор по делу о смерти от «Бустера» на «Диво Острове»

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    Оператора аттракциона «Бустер» в парке «Диво Остров» признали виновной в смерти коллеги, который зашел за ограждения.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 сентября, в суде было доказано, что 6 июня 2021 года обвиняемая Тамара Тимохина пустила 22-летнего коллегу к пульту управления аттракциона, болтала с ним, а потом запустила «Бустер». Мужчина в этот момент был в зоне его работы и получил удар в голову. От полученных травм он скончался в больнице через две недели.

    В октябре 2021 года Петроградский суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием подсудимой и возмещением ею морального вреда и материального ущерба.

    Однако прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, и оно было отменено и передано на новое рассмотрение.

    Суд назначил Тимохиной наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

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