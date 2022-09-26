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    МВД Удмуртии: Шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в школе Ижевска

    19974

    МВД по Удмуртской Республике сообщает, что на данный момент известно о шести погибших и двадцати пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска.

    Как сообщает ведомство 26 сентября, полицейские нашли тело стрелка. Он покончил с собой.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает в своих соцсетях, что мужчина пришел в учебное заведение с двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

    Личность нападавшего устанавливается.

    Стрельбу в школе на Пушкинской улице в Ижевске открыл неизвестный около 10 утра. Первым пострадал охранник. Он скончался от полученных ран. Затем стрелок начал палить по детям. Часть из них успела забаррикадироваться в кабинетах.

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