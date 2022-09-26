МВД Удмуртии: Шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в школе Ижевска

МВД по Удмуртской Республике сообщает, что на данный момент известно о шести погибших и двадцати пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска.



Как сообщает ведомство 26 сентября, полицейские нашли тело стрелка. Он покончил с собой.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает в своих соцсетях, что мужчина пришел в учебное заведение с двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

