Глава Удмуртии о стрельбе в ижевской школе: Стрелок застрелился, погиб охранник, есть жертвы среди детей

Александр Бренчалов сообщил, что неизвестный мужчина, который устроил стрельбу в школе
В видеообращении в своих соцсетях 26 сентября он также подтвердил, что от полученных ран скончался охранник учебного заведения. «Есть жертвы и раненые среди детей», — сообщил глава Удмуртии.
ТГ-канал Александра Бренчалова
Сейчас ведется эвакуация учеников и учителей из здания на Пушкинской улице.
Неизвестный в черном ворвался в школу в Ижевске около 10 утра по московскому времени. Он ранил охранника, а потом начал стрелять в детей. Часть из них успела закрыться в кабинетах. Помимо Бренчалова, на место прибыла министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. Как сообщает msk1.ru, по её информации, один ребёнок выпрыгнул из окна, остальные закрылись в классе.