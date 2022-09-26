МВД о стрельбе в школе Ижевска: Принимаются меры к задержанию подозреваемого

Глава Удмуртии Александр Бренчалов прибыл к школе
Как сообщает чиновник в своих соцсетях, привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая.
МВД РФ уточняет, что в настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее СМИ писали, что ранены пятеро школьников, а охранник, который получил первые пули, скончался.
Сообщения о стрельбе начали поступать в полицию с 10 утра по московскому времени. Из здания побежали люди. По предварительной информации, в здание вошел человек в черном и открыл стрельбу.