МВД о стрельбе в школе Ижевска: Принимаются меры к задержанию подозреваемого

Глава Удмуртии Александр Бренчалов прибыл к школе № 88 в Ижевске, где утром произошла стрельба.



Как сообщает чиновник в своих соцсетях, привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая.



МВД РФ уточняет, что в настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется.



Ранее СМИ писали, что ранены пятеро школьников, а охранник, который получил первые пули, скончался.

