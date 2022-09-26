    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкоматаНотариальный адГрузинская границаОграничения на выездОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    МВД о стрельбе в школе Ижевска: Принимаются меры к задержанию подозреваемого

    6872

    Глава Удмуртии Александр Бренчалов прибыл к школе № 88 в Ижевске, где утром произошла стрельба.

    Как сообщает чиновник в своих соцсетях, привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая.

    МВД РФ уточняет, что в настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется.

    Ранее СМИ писали, что ранены пятеро школьников, а охранник, который получил первые пули, скончался.

    Сообщения о стрельбе начали поступать в полицию с 10 утра по московскому времени. Из здания побежали люди. По предварительной информации, в здание вошел человек в черном и открыл стрельбу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close