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    РБК: Мобилизованные получат льготы на нотариальные услуги

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    Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных россиян с 21 сентября от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

    Так, льготы распространяется на выпуск доверенностей, выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и прочее.

    Также предлагается создать «дежурные нотариальные конторы» в регионах России. Они будут работать и по выходным.

    Петербуржцы на нервах сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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