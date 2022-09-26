РБК: Мобилизованные получат льготы на нотариальные услуги

Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных россиян с 21 сентября от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, льготы распространяется на выпуск доверенностей, выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и прочее.



Также предлагается создать «дежурные нотариальные конторы» в регионах России. Они будут работать и по выходным.



Петербуржцы на нервах сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. Подробнее — в материале «Фонтанки».

