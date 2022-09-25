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    В Петербурге почти сотню человек отправили под арест после субботней несанкционированной акции

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    Объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 сентября подвела итоги напряженного воскресного дня после несанкционированной акции в центре города. Исходя из опубликованных данных, в суды поступило 122 материала, решения приняли по 119, 97 из них — арест.

    Больше всего дел рассмотрено в Кировском районном суде, на втором месте — Фрунзенский, на третьем — Красносельский. Штрафы получили 14 человек, пятеро — обязательные работы. Самым милосердным оказался Сестрорецкий суд. Туда поступило 12 материалов, из них три дела были прекращены.

    Несанкционированный митинг на Сенной площади прошел накануне. Многие граждане, выйдя из метро, сразу попадали в автозак.

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