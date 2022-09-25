В Петербурге почти сотню человек отправили под арест после субботней несанкционированной акции

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 сентября подвела итоги напряженного воскресного дня после несанкционированной акции в центре города. Исходя из опубликованных данных, в суды поступило 122 материала, решения приняли по 119, 97 из них — арест.



Больше всего дел рассмотрено в Кировском районном суде, на втором месте — Фрунзенский, на третьем — Красносельский. Штрафы получили 14 человек, пятеро — обязательные работы. Самым милосердным оказался Сестрорецкий суд. Туда поступило 12 материалов, из них три дела были прекращены.