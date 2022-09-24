После шоппинга в автозак. На Сенной горожане стали вынужденными участникам акции протеста

Многие задержанные с высокой вероятностью были обычными прохожими и не имели отношения к акции, просто направляясь по своим делам в центре города. Например, молодые люди, которые спросили силовиков, как пройти к остановке, после того как тротуар на Садовой улице был заблокирован. Журналисты обратили внимание, что сотрудники правоохранительных органов отказались выпускать одну девушку, говорившую, что она «не местная и не имеет к этому отношения», и другую, которая плакала в телефон о смерти дяди, а также тех, кто говорил, что они шли в торговый центр. Но в то же время силовики выпроводили из толпы пожилую даму, которая поначалу перепугалась, что ее также хотят задержать, а также двух женщин с детьми.