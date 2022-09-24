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    После шоппинга в автозак. На Сенной горожане стали вынужденными участникам акции протеста

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    Людная обычно Сенная площадь субботним днем 24 сентября оказалась местом проведения несанкционированной акции протеста. По свидетельствам журналистов, участников протеста не так много, как на акции 21 сентября (в тот раз только арестованных было свыше 300 человек).

    «Фонтанка.ру»

    Многие задержанные с высокой вероятностью были обычными прохожими и не имели отношения к акции, просто направляясь по своим делам в центре города. Например, молодые люди, которые спросили силовиков, как пройти к остановке, после того как тротуар на Садовой улице был заблокирован. Журналисты обратили внимание, что сотрудники правоохранительных органов отказались выпускать одну девушку, говорившую, что она «не местная и не имеет к этому отношения», и другую, которая плакала в телефон о смерти дяди, а также тех, кто говорил, что они шли в торговый центр. Но в то же время силовики выпроводили из толпы пожилую даму, которая поначалу перепугалась, что ее также хотят задержать, а также двух женщин с детьми.

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    Задержания проходили с разной степенью жесткости — одних выводили спокойно, к другим применяли спецсредства.

    © Фонтанка.Ру

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