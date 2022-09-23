    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Как проходит мобилизация

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    По итогам несанкционированной акции в Петербурге арестовали более 300 человек

    3622

    По итогам несанкционированной акции, прошедшей в центре Петербурга в среду, 21 сентября, в местные суды поступило 394 дела о правонарушениях. Об этом 23 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Всего рассмотрели 391 материал — из них 343 ареста и 36 штрафов, ещё в восьми случаях горожанам назначили обязательные работы. Четыре дела прекратили, ещё два отложили, а одно вернули.

    Больше всего дел поступило в Красногвардейский райсуд — 69, под арест отправили 64 человека. За ним по убыванию — Василеостровский, там арестовали 55 горожан из 63, Петроградский — 54 из 56, Калининский — 38 из 50, Невский — 40 из 41, Приморский — 31 из 32, Выборгский — 25 из 28, Октябрьский — 11 из 20, Дзержинский — 13 из 15, Колпинский — 4 из 11, Московский — 6 из 7, всего два дела рассмотрели в Кировском райсуде, обоих нарушителей отправили под стражу.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что некоторые арестованные получили повестки в военкомат.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ5

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close