По итогам несанкционированной акции в Петербурге арестовали более 300 человек

По итогам несанкционированной акции, прошедшей в центре Петербурга в среду, 21 сентября, в местные суды поступило 394 дела о правонарушениях. Об этом 23 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Всего рассмотрели 391 материал — из них 343 ареста и 36 штрафов, ещё в восьми случаях горожанам назначили обязательные работы. Четыре дела прекратили, ещё два отложили, а одно вернули.



Больше всего дел поступило в Красногвардейский райсуд — 69, под арест отправили 64 человека. За ним по убыванию — Василеостровский, там арестовали 55 горожан из 63, Петроградский — 54 из 56, Калининский — 38 из 50, Невский — 40 из 41, Приморский — 31 из 32, Выборгский — 25 из 28, Октябрьский — 11 из 20, Дзержинский — 13 из 15, Колпинский — 4 из 11, Московский — 6 из 7, всего два дела рассмотрели в Кировском райсуде, обоих нарушителей отправили под стражу.

