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    В ДНР, ЛНР и Запорожской области референдумы признаны состоявшимися

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    К концу третьего дня голосования референдумы признаны состоявшимися в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Там явка превысила 50%. Немного отстает Херсонская область, там явка составила 48,91%, пишет 25 сентября РИА Новости со ссылкой на председателя местной избирательной комиссии Марину Захарову.

    В ДНР за три дня свой голос на референдуме отдали более 55% жителей. В ЛНР — 76,09%, в Запорожской области — 51,55%. Наблюдатели нарушений в ходе референдума не выявили.

    Пятидневного голосование по вопросу о вхождении регионов в состав Российской Федерации началось в пятницу.

    Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут посетить референдум даже на Камчатке и Сахалине. В Петербурге работают пять избирательных участков.

    Во вторник, 20 сентября, Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября.

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