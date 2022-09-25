В ДНР, ЛНР и Запорожской области референдумы признаны состоявшимися

К концу третьего дня голосования референдумы признаны состоявшимися в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Там явка превысила 50%. Немного отстает Херсонская область, там явка составила 48,91%, пишет 25 сентября РИА Новости со ссылкой на председателя местной избирательной комиссии Марину Захарову.



В ДНР за три дня свой голос на референдуме отдали более 55% жителей. В ЛНР — 76,09%, в Запорожской области — 51,55%. Наблюдатели нарушений в ходе референдума не выявили.