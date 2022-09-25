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    Кораблекрушение с туристами из Петербурга стало уголовным делом

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    Следственный отдел по городу Кондопога СК России по Республике Карелия возбудил уголовное дело в связи с кораблекрушением в Онежском озере. Пострадали шестеро жителей Петербурга.

    Прокуратура республики дополнительно сообщила, что организовала проверку по факту опрокидывания моторной лодки «Вымпел 5400 МС» у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера.

    Пока предварительно установлено, что всё произошло 24 сентября около 19:55, управлял судном местный житель. На борту, кроме него, находилось шестеро петербуржцев, в том числе малолетний ребенок. Собственник лодки выжил и госпитализирован с переохлаждением. Еще два пассажира самостоятельно доплыли до берега, местонахождение остальных не установлено. Идут поисково-спасательные работы.

    Расследование уголовного дела взято прокуратурой Республики Карелия на контроль.

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