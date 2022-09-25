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    Без вести пропавших в Онежском озере петербуржцев ищет большая группировка

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    Троих петербуржцев, которые пропали в Онежском озере, ищет большая группировка сил, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Карелия.

    Как сообщили в ведомстве 25 сентября, накануне вечером в 21:30 поступила информация о том, что в Кондопожском районе в Горской губе Онежского озера перевернулась лодка с семью людьми на борту. Троим туристам удалось спастись, один погиб, трое пропали без вести.

    К поискам подключились силы МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО «Лиза Алерт»: 33 человека, 13 единиц техники, включая четыре плавсредства.

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