Без вести пропавших в Онежском озере петербуржцев ищет большая группировка

Троих петербуржцев, которые пропали в Онежском озере, ищет большая группировка сил, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Как сообщили в ведомстве 25 сентября, накануне вечером в 21:30 поступила информация о том, что в Кондопожском районе в Горской губе Онежского озера перевернулась лодка с семью людьми на борту. Троим туристам удалось спастись, один погиб, трое пропали без вести.

К поискам подключились силы МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО «Лиза Алерт»: 33 человека, 13 единиц техники, включая четыре плавсредства.

