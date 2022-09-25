Альтернативную службу при мобилизации выбрать нельзя

Проект «Объясняем.рф» поставил точку в вопросе альтернативной гражданской службы во время мобилизации. Согласно ответу, опубликованному в Telegram-канале 25 сентября, мобилизация в принципе не предусматривает АГС.



Альтернативная служба — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, идущий в зачет вместо военной службы. Гражданин РФ, если его убеждения или вероисповедание противоречат несению воинской службы, имеет право на замену.