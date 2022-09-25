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    Альтернативную службу при мобилизации выбрать нельзя

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    Проект «Объясняем.рф» поставил точку в вопросе альтернативной гражданской службы во время мобилизации. Согласно ответу, опубликованному в Telegram-канале 25 сентября, мобилизация в принципе не предусматривает АГС.

    Альтернативная служба — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, идущий в зачет вместо военной службы. Гражданин РФ, если его убеждения или вероисповедание противоречат несению воинской службы, имеет право на замену.

    Ранее проект объяснил, что делать с повесткой, если получатель находится на больничном.

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