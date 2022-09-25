Выпей и (не) будешь болеть: 5 популярных витаминов, на которые вы зря тратите деньги

Эксперты не рекомендуют выбирать для себя поливитаминные комплексы Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Осень — время, когда чуть ли не каждому второму в голову приходит идея попить витаминки для укрепления иммунитета. Но так ли они безвредны и какие стоит выбрать, а от каких больше вреда, чем пользы? Наши коллеги из Marie Claire поговорили с экспертами и узнали, как подбирать для себя витамины и есть ли от них вред.

Для начала стоит вспомнить, что назначение самому себе любых препаратов — не всегда удачная затея. Даже если кажется, что это всего лишь витамины.

— Чтобы диагностировать недостаток витаминов, надо сдать анализ крови, — комментирует врач-терапевт Регина Акименко. — Гиповитаминоз и авитаминоз, как правило, скрыто формируются в организме в течение нескольких месяцев. И восполнение запасов витаминов — тоже процесс небыстрый, который требует и сбалансированного питания, и правильного режима работы и отдыха, и приема витаминных препаратов под наблюдением врача.



Помните, витамины должен назначать врач, и даже не диетолог. Диетолог может посоветовать пойти к врачу с определенным перечнем витаминов, проконсультироваться, можно ли их принимать, но не более.

Витамины можно пить круглый год? Нет, на постоянной основе это делают редко и только по назначению врачей. Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной. Нехватка витаминов всегда будет сказываться на самочувствии, работоспособности и внешнем виде. Базовыми для любого человека считаются витамины А, C и группы В. Стоит ли принимать мультивитаминные комплексы? По данным исследований, поливитамины гораздо менее эффективны, чем моновитамины. По мнению врачей, такие комплексы можно легко заменить качественно и сбалансированно питаясь.

— Мы были удивлены, обнаружив, как мало положительного эффекта от распространенных [поливитаминных] добавок, — рассказывает доктор Дэвид Дженкинс, ведущий автор исследования эффективности популярных витаминов. — Наш обзор показал, что, если вы хотите использовать поливитамины, это не навредит, но и не принесет очевидных преимуществ. А вот даже самая скудная овощная тарелка станет источником полезных веществ: практически весь витаминный алфавит можно найти в огурцах, помидорах, капусте, картошке, салате и других продуктах из холодильника. Остается только запомнить, что и для чего полезно.

Весь мультивитаминный комплекс есть в вашем салате Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Витамин А — это крепкие нервы и профилактика онкологии, В — здоровье нервной и кроветворной системы, красивая кожа и волосы. Витамин С — против утомляемости и хрупкости костей, D (он же кальциферол) — профилактика рахита. Токоферол или витамин Е — профилактика бесплодия и мышечной дистрофии, а витамин P поможет сердцу и сосудам. Витамины группы К улучшают свертываемость крови, а L борется с проявлениями язвы и гастрита.



БАДы для «очищения от токсинов» Создатель самой первой в мире биологически активной добавки к пище — американец Карл Ренборг. Химик по образованию, в начале XX века он работал в китайском представительстве американской компании, и так случилось, что попал в Китае в тюрьму. Условия содержания были плохие, и химик начал экспериментировать — ел стружку от ржавых гвоздей, бамбук и… выжил. Ренборг начал изучать китайские народные традиции лечения травами и, когда вернулся в Америку, придумал первую пищевую добавку на основе люцерны. Позже Карл Ренборг создал свою компанию по производству БАДов и придумал схему продаж по рекомендациям, которую затем назовут сетевым маркетингом.

— Надо понимать, что БАДы придумали изначально для людей, которые находятся в тяжелых условиях, — считает петербургский врач Борис Шеляпин. — А мы сейчас живем в достаточном комфорте — в квартирах, частных домах. Среднестатистический человек в наши дни ест в два-три раза больше необходимого. Обратите внимание — нигде нет объявлений «Вылечу от истощения», везде только — «Помогу сбросить вес». Так что даже если и есть какие-то погрешности в питании, они с лихвой компенсируются. — Это проблема не только российская, но и мировая — БАДы не требуют сертификации — тщательных исследований, как лекарственные вещества. Они проходят регистр по упрощенной схеме, — рассказывает Борис Шеляпин. — Для сравнения: для выпуска на рынок лекарственного препарата требуется от 5 до 15 лет, БАДа — от 6 до 12 месяцев. Следовательно, контроль за ними хуже. Что туда кладут и в каких количествах — зачастую неведомо. Да, в большинстве БАДов и витаминов есть инструкции и состав. Но учитывая, что нет жесткого контроля за их производством, написанное на баночке может отличаться от реальности. И мы никогда не можем быть уверенными в том, что попадает в наш организм. Ведь над производителями не висит дамоклов меч многомиллионного штрафа.

Эксперт отмечает, что есть добросовестные производители биодобавок, которые стараются делать «честный» продукт. Дело не в том, что БАДы — однозначное зло. Есть примеры и качественных добавок. Но есть и те производители, кто может совершенно бесконтрольно добавлять в БАДы то, что не просто не приносит пользы, но может нанести и вред. Витамин D в таблетках Дополнительно принимать витамин D без назначения врача не только бессмысленно, но и небезопасно. — В какой-то момент витамин D перестает приносить пользу, поэтому прием этой дорогой добавки в лучшем случае пустая трата денег, — утверждает доктор медицинских наук Мухаммад Амер. — В худшем случае передозировка витамина D в организме может вызвать тяжелые симптомы интоксикации. Как получить витамин D? Нужно находиться на солнце 5–30 минут в период с 10:00 до 15:00 каждый день. В этом случае мы получаем витамин, который находится в крови в два раза дольше. Когда кожа приобретает розоватый оттенок, вырабатывается 10 000 — 25 000 МЕ (международных единиц) витамина.

Международная единица в данном случае используется как показатель активности витамина. 1 мкг витамина D = 40 МЕ. Витамин, полученный через солнечные лучи, — это круче, чем любые добавки. Потому что это его оригинальный путь выработки. Предполагалось, что мы не будем целыми днями сидеть в бетонных коробках, а находиться на солнышке. Поэтому через пищу набрать свою суточную дозу непросто... Если у вас нет возможности трескать треску.

Смотрим, в какой еде больше всего витамина D Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Омега-3

По мнению доцента медицины Гарвардской школы Питера Коэна, нет никаких доказательств, что замена натуральных аминокислот омега-3 пищевой добавкой приносит результат. Эксперт считает, что достаточно будет регулярно употреблять жирную рыбу, растительные масла и орехи. Витамин С в таблетках По мнению диетологов, это еще один случай, когда витамин лучше получать с пищей, чем с таблетками. — Слишком много витамина С может превратить его антиоксиданты в прооксиданты (которые повреждают клетки организма), не говоря уже о возможной диарее, — говорит диетолог Бетани Тайер. — Среди продуктов, богатых витамином С, — цитрусовые, капуста, сладкий перец, помидоры и зелень.

Но если человек ест много цитрусовых, перца и одновременно принимает препарат с витамином C, может появиться аллергия — покраснения и зуд кожи. Достаточно отменить прием добавки, и всё пройдет.

У витаминов есть противопоказания? Как и в случае с любыми другими препаратами, да. Например, онкология является абсолютным противопоказанием к приему любых витаминов. Но все противопоказания опять же должен выявлять доктор, потому что при одинаковом диагнозе одному пациенту могут быть разрешены витамины, а другому — нет.