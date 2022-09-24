В Петербурге раньше времени развели Благовещенский мост, на очереди Дворцовый

Празднование Дня туризма перекрыло для движения Благовещенский мост. Также до полуночи недоступен будет Дворцовый.

О разводке переправ сообщает «Мостотрест». Благовещенский разводят в десять вечера, он уже закрыт для пешеходов и автомобилистов, Дворцовый станет недоступен в 22.50. Оба моста откроют в полночь, а затем снова разведут уже по обычному графику.

Мосты перекрывают для прохода исторических парусников. Светомузыальное шоу приурочено ко Дню Туризма. Его 24 сентября перенесли на два часа позже.