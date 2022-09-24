    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    760мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Врачей отправят в армию? Ответ здесь

    Бронь на предприятии«Непризывные» болезниВопросы на границеКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Лавиной утренних обысков в Петербурге зацепило призывного возраста юношу. Его подозревают в излишне радикальном образе мыслей

    6521

    В квартиру в Выборгском районе полицейские зашли со спецназом, но на удивление скромно, без фирменного взлома двери. Запрещенных и взрывчатых веществ не нашли, но увезли с собой худосочного студента, его флешки и ноутбук.

    Как следует из оперативной съемки, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки», жителя Петербурга подозревают в участии в несанкционированных митингах и фантазиях о насилии в отношении представителей власти. На видео мужской голос спрашивает у лежащего лицом в пол парня о коктейлях Молотова и акциях протеста.

    Обстановка в квартире, судя по кадрам, больше похожа не на подполье, а на студенческую общагу. По информации «Фонтанки», того, о чем спрашивали у задержанного, в помещениях не нашли. Единственным доказательством противоправных мыслей стала переписка в соцсетях, ее-то и изъяли полицейские вместе с цифровыми носителями.

    На проспект Тореза пришли рано утром 24 сентября, как и ко многим другим политическим активистам.

    Но если остальные были задержаны по делу о ложных минированиях, то здесь, судя по всему, отправной точкой мог стать пожар в здании, которое делят зоопарк при храме Св. Николая Чудотворца и военкомат Ломоносовского района.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК5
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close