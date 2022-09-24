Лавиной утренних обысков в Петербурге зацепило призывного возраста юношу. Его подозревают в излишне радикальном образе мыслей

В квартиру в Выборгском районе полицейские зашли со спецназом, но на удивление скромно, без фирменного взлома двери. Запрещенных и взрывчатых веществ не нашли, но увезли с собой худосочного студента, его флешки и ноутбук.
Как следует из оперативной съемки, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки», жителя Петербурга подозревают в участии в несанкционированных митингах и фантазиях о насилии в отношении представителей власти. На видео мужской голос спрашивает у лежащего лицом в пол парня о коктейлях Молотова и акциях протеста.
Обстановка в квартире, судя по кадрам, больше похожа не на подполье, а на студенческую общагу. По информации «Фонтанки», того, о чем спрашивали у задержанного, в помещениях не нашли. Единственным доказательством противоправных мыслей стала переписка в соцсетях, ее-то и изъяли полицейские вместе с цифровыми носителями.
На проспект Тореза пришли рано утром 24 сентября, как и ко многим другим политическим активистам.
Но если остальные были задержаны по делу о ложных минированиях, то здесь, судя по всему, отправной точкой мог стать пожар в здании, которое делят зоопарк при храме Св. Николая Чудотворца и военкомат Ломоносовского района.