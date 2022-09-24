Лавиной утренних обысков в Петербурге зацепило призывного возраста юношу. Его подозревают в излишне радикальном образе мыслей

В квартиру в Выборгском районе полицейские зашли со спецназом, но на удивление скромно, без фирменного взлома двери. Запрещенных и взрывчатых веществ не нашли, но увезли с собой худосочного студента, его флешки и ноутбук.

Как следует из оперативной съемки, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки», жителя Петербурга подозревают в участии в несанкционированных митингах и фантазиях о насилии в отношении представителей власти. На видео мужской голос спрашивает у лежащего лицом в пол парня о коктейлях Молотова и акциях протеста.