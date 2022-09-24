Глава СПЧ Фадеев недоволен стилем работы военкоматов

Вслед за Маргаритой Симоньян недовольство работой военкоматов выразил глава совета по правам человека при президенте России. Он считает, что там руководствуются палочной системой.

Слова главы СПЧ Валерия Фадеева обращены к министру обороны Сергею Шойгу. Он назвал подход военкоматов к мобилизации формальным и палочным. «Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат уже выполнил план. У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — цитирует Фадеева РБК.