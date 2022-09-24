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    Боевые действия на Украине

    Глава СПЧ Фадеев недоволен стилем работы военкоматов

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    Вслед за Маргаритой Симоньян недовольство работой военкоматов выразил глава совета по правам человека при президенте России. Он считает, что там руководствуются палочной системой.

    Слова главы СПЧ Валерия Фадеева обращены к министру обороны Сергею Шойгу. Он назвал подход военкоматов к мобилизации формальным и палочным. «Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат уже выполнил план. У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — цитирует Фадеева РБК.


    Глава СПЧ напомнил про призыв 70 многодетных отцов в Бурятии (региональные власти после общественного резонанса обещали вернуть их домой) и добавил, что недовольство также вызывает стиль работы военкоматов: «Некоторые вручают повестку в 2 часа ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты».

    Он также добавил, что, по его мнению, отсрочка для IT-специалистов должна быть не тотальной, а касаться только тех специалистов, которые работают с военными технологиями и критической информационной инфраструктурой.

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