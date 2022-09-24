Глава СПЧ Фадеев недоволен стилем работы военкоматов

Вслед за Маргаритой Симоньян недовольство работой военкоматов выразил глава совета по правам человека при президенте России. Он считает, что там руководствуются палочной системой.
Слова главы СПЧ Валерия Фадеева обращены к министру обороны Сергею Шойгу. Он назвал подход военкоматов к мобилизации формальным и палочным. «Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат уже выполнил план. У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — цитирует Фадеева РБК.
Глава СПЧ напомнил про призыв 70 многодетных отцов в Бурятии (региональные власти после общественного резонанса обещали вернуть их домой) и добавил, что недовольство также вызывает стиль работы военкоматов: «Некоторые вручают повестку в 2 часа ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты».
Он также добавил, что, по его мнению, отсрочка для IT-специалистов должна быть не тотальной, а касаться только тех специалистов, которые работают с военными технологиями и критической информационной инфраструктурой.