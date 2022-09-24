Маргарита Симоньян заявила, что военкомы «выбешивают» людей, и заподозрила их в связи с Киевом

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале 24 сентяря возмутилась работой военкоматов.



«Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что это касается только призывников, а не мобилизованных. Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним», — написала Симоньян.

Она предложила назвать конкретные примеры с номерами военкоматов и фамилиями военкомов, которые, по ее мнению, «выбешивают людей, вот как специально, как назло».