Маргарита Симоньян заявила, что военкомы «выбешивают» людей, и заподозрила их в связи с Киевом

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале 24 сентяря возмутилась работой военкоматов.
«Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что это касается только призывников, а не мобилизованных. Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним», — написала Симоньян.
Она предложила назвать конкретные примеры с номерами военкоматов и фамилиями военкомов, которые, по ее мнению, «выбешивают людей, вот как специально, как назло».
«Как будто Киевом засланные, — заключила медиаменеджер.
Затем она заявила, что готова принимать сообщения от тех, кого призвали по ошибке, отметив, однако, что «приславших заведомо ложную информацию в целях дестабилизации и паники» будут проверять и «отправлять куда следует» по закону о фейках.
Петербургский военкомат заверил, что рядовых старше 35 лет призывать не будут.